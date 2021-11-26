«النظافة ثقافة» محاضرات ولقاءات أدبية للطفل بأسيوط

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تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة تم تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، عقد قصر ثقافة أبوتيج محاضرة تثقيفية بعنوان «النظافة ثقافة» بمقر القصر، حاضرتها الأستاذة الدكتورة شيماء عبدالرازق والتي تناولت الحديث حول أهمية نظافة الفرد لتجنب حدوث عدوى فيروس كورونا والوقاية منها، واختتمت حديثها بأن النظافة هي سلوك حضارى لابد أن ينبع من داخل الفرد.

ونظمت مكتبة آل عابدين بموشا ورشة فنية للأطفال بمقر المكتبة من تدريب الفنانة نسرين شوقي حنا ونسج قطعة من الصوف على النول وشرحت كيفية إستخدام النول، كما قدم قصر ثقافة أبوتيج عروض افلام سينما الاطفال ومنها «فطين وبلبل» والذي يعرض في اطار درامي قصة التعاون بين افراد المجتمع ويغرس قيم عدم التفرقة على اساس ديني.



إنطلقت أولي سلسلة لقاءات نادي أدب الطفل بقصر ثقافة أبوتيج ترأس اللقاء الأديب الروائي عباس حسن فرغلي بمقر مكتبة القصر، بدأت فعاليات اللقاء بكلمة ترحيبية للأديب عصام همام والذي تحدث عن مفهوم الكتابة الأدبية وكيفية كتابة الشعر وناقش مع الاطفال ماهو الهدف منه كما قدم الروائي عباس حسن شرح مفصل عن مبادئ كتابة القصة القصيرة وماهى عناصر الكتابة القصصية واختتم اللقاء بسماع مجموعة من المواهب الأدبية ومناقشتها فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية.