متحور كورونا الأفريقي يعصف بأسعار النفط.. البرميل دون 77 دولارا لأول مرة منذ شهرين

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وفتحت الأسواق الأوروبية على انخفاض بنحو 3 في المئة، إذ تضررت بشدة شركات الخطوط الجوية وتلك المرتبطة بالسفر.

وقد فرضت بريطانيا وسنغافورة واليابان قيودا على الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا.

(B.1.1.529).. هذا هو اسم المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في جنوب القارة الأفريقية ويثير فزع العالم وقد يعني أننا مقبلون على فترة من الضبابية لحين إنتاج لقاحات جديدة وقد يتجه العالم إلى الإغلاق مجددا مع ارتفاع حالات الإصابة.

ما هي السلالة الجديدة؟

السلالة الجديدة للفيروس، اكتشفت في جنوب أفريقيا، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنها «من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم».

وأعلن علماء من جنوب أفريقيا أنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من «كوفيد-19» في أعداد صغيرة، وأنهم يعملون على فهم تداعياتها المحتملة.

وأشار العلماء إلى أن «المتحّورة (بي.1.1.529) تظهر عددا مرتفعا جدا من الطفرات وقادرة على أن تنتشر بسرعة كبيرة».

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذا النوع الجديد من كورونا يحتوي على عشرات الطفرات في بروتين «سبايك»، وأنها بصدد دراسة تأثير ذلك على فعالية اللقاحات الموجودة.

وأوضحت المنظمة أنه «ليس لديها معلومات كافية عنه حتى الآن. ويتوفر أقل من 100 تسلسل جيني كامل، ومع ذلك، نحن نعلم أن هذه السلالة فيها العديد من الطفرات».

وأشارت إلى أنّ «المجموعة المعنية بتطور الفيروس ستناقش الخطر الذي يمثله هذا النوع من الفيروس، إذا كانت النتائج مدعاة للقلق، فسيتم إعطاؤه إسم حرف من الأبجدية اليونانية».

وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

فيما قال علماء إنّ هناك حاجة إلى دراسات معملية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.

اجتماع طارئ للصحة العالمية

وأعلنت رئيسة المجموعة الفنية لوحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، أنّ المنظمة ستعقد اجتماعاً خاصاً اليوم الجمعة، بشأن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا (B.1.1.529) في جنوب أفريقيا.

ويأتي الاجتماع المقرر لتحديد مدى خطورة هذه المتحورة.

الإصابات طالت الملقحين

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، أنها سجلت في إسرائيل إصابة بالمتحورة الجديدة لكوفيد-19 المرصودة في جنوب إفريقيا والتي قد تكون أشد عدوى من سابقاتها وفقًا لعلماء.

وأوضحت الوزارة أنها «سجلت إصابة لدى شخص عائد من ملاوي»، مشيرة إلى الاشتباه بـ«حالتين أخريين لدى شخصين عائدين من الخارج» وضعا في الحجر الصحي.

والأشخاص الثلاثة ملقحون ضد كوفيد-19، لكن لم تحدد الوزارة عدد الجرعات التي تلقوها.

وفي أعقاب الإعلان، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى اجتماع الساعة مع مسؤولي الصحة العامة وحكومته لتقييم وضع كورونا في البلاد.

ووضعت الحكومة، الخميس، على «القائمة الحمراء» الدول الممنوع الدخول منها إلى إسرائيل بعد اكتشاف المتحور الجديد، وهي جنوب إفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني.

وحظرت بريطانيا الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية «مؤقتاً»، اعتباراً من 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بسبب ظهور السلالة الجديدة «بي 1.1.529».

وأعلنت ألمانيا أنها ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا بسبب المتحورة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الألماني المنتهية ولايته ينس سبان الجمعة إن ألمانيا ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا بسبب المتحورة الجديدة لفيروس كورونا.

وأوضح الوزير أن «هذا القرار الذي سيطبق اعتبارا من مساء الجمعة سيشمل جنوب إفريقيا»وعلى الأرجح دول مجاورة«لها.

وسيسمح فقط للمواطنين الألمان بالعودة، مع وضعهم بالحجر الصحي مدة 14 يوما حتى لو كانوا ملقحين.

اقتراح أوروبي بتعليق جميع الرحلات

اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الإفريقية بسبب رصد متحورة جديدة لكوفيد-19 على ما أعلنت رئيستها أورسولا فون دير لايين.

وكتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة غداة قرار مماثل من لندن «ستقترح المفوضية الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء فيها، تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الإفريقية بسبب المتحورة بي.1.1.529».

انهيار بورصات أوروبا

وسجلت البورصات الأوروبية تراجعا عند الافتتاح الجمعة متأثرة برصد متحورة جديدة لفيروس كورونا شديدة العدوى في جنوب أفريقيا.

وتراجع مؤشر كاك 40 الرئيسي في بورصة باريس بنسبة 4،40% إلى 6764,80 نقطة عند الساعة 08,22 ت غ وبورصة لندن بنسبة 3,31% فيما انخفضت بورصة فرانكفورت باكثر من 3,19% بعيد الافتتاح.

وكانت الأسواق الآسيوية تأثرت بهذه التطورات فأغلقت بورصة طوكيو على تراجع نسبته 2،53 % بعدما انخفضت أكثر من 3 % ظهرا.

ورصدت متحورة جديدة لفيروس كورونا سميت «بي.1.1.529» في جنوب إفريقيا ويبدو أنها سريعة العدوى على ما أفاد علماء وهم يجهلون راهنا إن كانت اللقاحات المتوافرة فعالة في مكافحتها.

وأعلنت دول أوروبية عدة مثل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا إجراءات تمنع دخول المسافرين الوافدين من منطقة جنوب القارة الإفريقية.

وقد تأثرت خصوصا الأسهم المرتبطة بالسياحة والسفر التي عانت أساسا بالصميم من الجائحة. فقد تراجعت أسهم مجموعة إيرباص لصناعة الطيران 12 % وشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا بأكثر من 14%.