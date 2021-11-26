محافظ بني سويف يتفقد الأعمال المنفذة بمشروع تأهيل وتطوير وتوسعة ميدان الأزهري

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واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولاته التفقدية لمشروعات تحسين مستوى الخدمات وجودة حياة المواطنين، في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد والعمل المتواصل لتسريع وتيرة الأعمال في المشروعات الخدمية التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطن الأساسية، حيث رافقه: النائبان محمد سيد، ومحمد رجب عضوا مجلس النواب، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف.

وتفقد المحافظ «اليوم الجمعة» أعمال تأهيل الموقع الجاري تنفيذها بمشروع تطويرها ميدان الأزهري بمدينة بني سويف، حيث تم تنفيذ الحوائط الساندة عند المجرى المائي «ترعة» وتنفيذ أعمال البلدورات وتجهيز موقع الأعمال، للبدء في أعمال الرصف، حيث سيتم توسعة المحاور المرورية ومداخلها ومخارجها وإضافة مساحات يصل عرضها 6 أمتار زيادة من كل جانب، ليصل إجمالي الإضافة إلى 12 مترا من الجانبين.

كلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق الميداني المستمر مع مديرية الطرق لتسريع وتيرة الأعمال في المشروع نظراً لأهمية الميدان الذي يعتبر مدخل المحافظة من ناحية محافظة الفيوم ويمثل نقطة مرور حيوية، فهو نقطة تقاطع طريق الفيوم القديم والمدخل من ناحية الفيوم / بني سويف مع الطريق الدائرى القادم من الطريق الزراعي شمالاً إلى الزراعي جنوباً.

تجدر الإشارة إلى أنه يجري حاليا تنفيذ أكبر خطة لرصف الشوارع،والتي وصل عددها إلى 145 شارعا،وتضمنت «لأول مرة» 30 شارعا ترابيا،وذلك على مستوى مراكز المحافظة، والذي سيساهم في تحسين البنية الأساسية للشوارع والميادين وإضفاء الشكل الحضاري على المدن،بجانب المشروعات الجاري تنفيذها بقرى حياة كريمة والتي تتضمن رصف مداخل القرى والطرق الداخلية الرئيسية.