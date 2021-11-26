بدء عروض «طقوس العودة» على مسرح ثقافة أسيوط

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في إطار توجيهات أ. د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة تم تقديم باقة من الفاعليات الثقافية والفنية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث شهد قصر ثقافة أسيوط العرض المسرحي المصري «طقوس العودة» الذي يقدمه «مسرح الغد» التابع لـ«البيت الفني للمسرح» والذي يستمر حتي الاثنين ٢٩ نوفمبر على مسرح قصر ثقافة أسيوط.



العرض المسرحي يروي قصة حب حسن ونعيمة من خلال مقطوعات غنائية يقدمها الفنان احمد الحجار إعداد وإخراج سعيد سليمان المسرحية من إنتاج فرقة مسرح الغد وبطولة نجلاء يونس وأشعار مسعود شومان وموسيقى وألحان وغناء أحمد الحجار وديكور وأزياء نورهان سمير، العرض يروى تفاصيل عادات وتقاليد الصعيد وتقدم لمحات من حياتها محاولة في استعادة حبيبها حسن وغضبها من العادات والتقاليد والأعراف القديمة التي فرقت بينها وبين حبيبها.