اقبال كبير على انتخابات نادي بني سويف الرياضى

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توافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية بنادي بني سويف الرياضي، منذ التاسعة من صباح اليوم الجمعة، للإدلاء بأصواتهم لانتخاب مجلس إدارة النادي لمجلس جديد لأربع سنوات قادمة.

حيث شهد محيط نادي بني سويف الرياضي بمنطقة كورنيش النيل بمدينة بني سويف، تكثيفًا للتواجد الأمني، وأغلقت الشوارع الجانبية المؤدية للبوابة الرئيسية للنادي بالحواجز المرورية، أمام السيارات، منعًا للتكدس المرورى.

ومن المقرر أن يختار أعضاء الجمعية العمومية 10 مرشحين من بين 30 مرشحًا، منهم 3 مرشحين على منصب رئيس النادي«وهم اللواء سامي توفيق واللواء كمال الدين حسين وعادل الدهشوري، و3 مرشحين على منصب نائب الرئيس وهم أحمد صلاح رشوان وأمجد سمير وجابر سليم.

واثنين من المرشحين على منصب أمين صندوق وهم نبيل معارك وباهر الزعيري، و17 مرشح عضو فوق السن وهم

المحاسب مصطفي عاشور شاكر ومحمد محمد عبداللطيف ومصطفي شعبان والدكتور أحمد عبدالله والدكتورة هبة عبدالعظيم والدكتورة إيمان أبوعوف والمهندس أشرف حجازي وتامر حسين ومحسن على ومصطفي محمد عمر وأمير عيسي وإبراهيم الشيمي وأحمد بكري عابدين وعلي جابر والدكتور محمد رمضان عبدالوهاب ومحمد خالد عبدالرحمن وأحمد الزعيري، و5 مرشحين عضو تحت السن المهندس محمد الواضح والكابتن لطفي أبوزيد وحازم التبيني وأحمد حمدي وأحمد طارق.

ومن المتوقع أن تتعدى نسبة الإقبال أكثر 50 % من عدد الأصوات التي يصل عددها إلى أكثر من 17 ألف، حيث تجري الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل يشرف عليها حيث تجري الانتخابات داخل عدد من لجان الاقتراع داخل النادى والتى يبلغ عددها 30 لجان.

وبدأت لجنة تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي بني سويف، وفتح باب الترشح يوم 11 من شهر أكتوبر الماضي والذي استمر لمدة 7 أيام.