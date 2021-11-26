التشكيل الرسمي لمواجهة البنك الأهلي والمقاولون العرب

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أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الاهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.



وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى محمود الزنفلي

خط الدفاع: أسامة إبراهيم، امير مدحت، احمد ياسين، عاصم صلاح

خط الوسط: محمد فتحي، محمود السيد، اسحاقوا يعقوبو

خط الهجوم: فادي فريد، أسامة فيصل، محمد هلال

بينما جاء تشكيل المقاولون على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمود أبوالسعود

خط الدفاع: أمير عابد، فاروقا نور الدين،محمد سمير، حسن الشامي

خط الوسط: عبدالله ياسين، أحمد مجدي

وأمامهما: محمد حمدي زكي، عبدالرحمن جبنة، لويس ادواردو

خط الهجوم: محمد سالم.