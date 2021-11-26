اللجنة المشرفة على إنتخابات الأهلي تطالب بمنع الدعاية داخل الخيمة

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صدرت اللجنة المنظمة لانتخابات النادى الأهلى تعليمات إلى مدير أمن فرع الجزيرة الذي يشهد إقامة الانتخابات، بإخلاء الخيمة الانتخابية من الشباب المسؤول عن توزيع الأوراق الدعائية، لتسهيل عملية التصويت اللجنة، ووصل الأمر إلى تهديد اللجنة بإلغاء انالانتخابات بسبب الزحام من قبل أنصار المرشحين أثناء توزيعم الأوراق على أعضاء الجعية العمومية .

وفتحت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي، باب التسجيل في الجمعية العمومية من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة الحمراء، حيث لم يكتمل النصاب القانوني يوم أمس الخميس، وستشهد الانتخابات اليوم منافسات قوية على مختلف المناصب، يأتي أبرزها بين خالدالدرندلى وخالد مرتجى على منصب أمين الصندوق