«صحة النواب» تناقش أزمة استقبال حالات «نفقة الدولة» بمركز القلب بسوهاج

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تناقش لجنة الصحة، بمجلس النواب، خلال اجتماعها المقرر له يوم الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج ضد وزير الصحة، بشأن وقف دخول الحالات المستحقة للحجز بالأقسام الداخلي على نفقة الدولة بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج وذلك بعد رفض المجالس الطبية التعامل مع ذلك إلا في الحالات المستحقة للعناية المركزة فقط مما سيؤدى إلى تكبد المرضى عناء دفع مصاريف أقامتهم الداخلية عند تلقى العلاج والخدمة الطبية بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج.

وطالب النائب في طلب الإحاطة، وزير الصحة، بسرعة التدخل واتخاذ القرار المناسب، حتى يتثنى عمل تغطية علاجية ملائمة لأهالي سوهاج من مرضى القلب.

وأشار «سالم» إلى أهمية مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج في أستيعاب هذة الحالات المرضية باعتبارها المركز المتخصص الوحيد في سوهاج ويقدم خدماتة لقطاع كبير من مرضى القلب في محافظات الصعيد فحسب وليست سوهاج فقط.