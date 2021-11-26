الأوقاف تفتتح 31 مسجدًا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 42 مسجدا، منها 31 مسجدًا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، و16 مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، و(15) مسجدًا آخر صيانة وترميمًا، إضافة إلى (11) مسجدًا آخر منها (9) مساجد إحلالًا وتجديدًا ومسجدين صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه (335) مسجدًا، منها (290) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(45) مسجدًا صيانة وترميمًا.

والمساجد التي تم افتتاحها هي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. النور- قرية دسونس أم دينار

2. عزبة حمد القديم – أبوالشقاف – حوش عيسى

3. عزبة طه الصعيدى – قرية نديبه- دمنهور

4. عزبة عبدالعال نوار – قرية كفر حصام

5. عادل المصرى – عزبة أولا شعيب – الحاجر – سيدى غازي

6. الأبرار – سنهور – مركز دمنهور

7. عاداة الشرقية – سيدى غازى – كفر الدوار

8. العزبة الحمرا الطرح – كفر الدوار

9. الكبير القرية الرابعة شمال التحرير- أبوالمطامير

10. أحمد مصطفى – قرية طاهر أبوالفتوح- كوم اشو – كفر الدوار

مديرية أوقاف المنيا

11. الرحمن الغربى – زاوية الجدامى- مغاغة

12. الرحمة – عزبة أولاد عبدالمولى – عرب الشيخ شبيكة – ملوى

مديرية أوقاف سوهاج

13. الأبرار – أولاد خلف – دار السلام

14. الكبير – القوصة – البلابيش – دار السلام

مديرية أوقاف أسيوط

15. العارف بالله- ببلاو – مركز ديروط

16. الرحمن الرحيم – قرية بصره – مركز الفتح

مديرية أوقاف قنا

17. الرحمن الغربى – نجع الحاج سلام- فرشوط

مديرية أوقاف الدقهلية

18. عبده عاشور- المطرية

19. المسيد أبوأحمد – ميت سلسيل

مديرية أوقاف بنى سويف

20. أبوبكر الصديق – عبدالسلام عارف – بندر بنى سويف

21. العمرى – الميمون – الواسطى

مديرية أوقاف الشرقية

22. الشحات عمران- الزقازيق

مديرية أوقاف الغربية

23. الدعوة – نجريج- بسيون

مديرية أوقاف كفر الشيخ

24. عميرة الشرقية – قرية عميرة الشرقية- بلطيم

25. الأنصارى – طويلة نشرت – مركز قلين

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف القليوبية

1. الشحاروة – نوب طحا – شبين القناطر

2. الغربى – كفر الحصافة – شبين القناطر

مديرية أوقاف قنا

3. الحسين – الكوم الأحمر- فرشوط

4. الفتح – الرغولات – حجازة- قوص

5. التقوى – العيايشا- قوص

6. الشيخ أبوبكر – العيايشا- قوص

مديرية أوقاف البحيرة

7. عباد الرحمن – حبيش البحرية – حفص- دمنهور

8. السيد شاهين الخارجى – قرية أبيس 6/11 – كوم إشو – مركز كفر الدوار

9. الكبير أبيس 5-5 – كوم إشو – مركز كفر الدوار

10. التقوى- قرية الإمام مالك – وادى النطرون

11. عبدالمجيد سليم- الشعراوى- حوش عيسى

12. الرحمن – قرية (20) لحوم- النوبارية

مديرية أوقاف الغربية

13. النور المحمدى – السملاوية – مركز زفتى

مديرية أوقاف الفيوم

14. حسان- ع قلمشاه – اطسا شرق

مديرية أوقاف سوهاج

15. نور الإسلام – نجع المصلحة – بيت علام- جرجا

مديرية أوقاف المنيا

16. أولاد عباس – عزبة الحاج قنديل – دير مواس

17. الرحمن – أرض الصوامع- معصرة سمالوط شرق