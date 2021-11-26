★ ★ ★ ★ ★

استضاف سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلى، خلال غداء عمل أمس حضره كبار المخرجين والنقاد السينمائيين ومديري مركز الفيلم الصربي وأرشيف الفيلم اليوغوسلافي بمناسبة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 اليوم 26 نوفمبر الذي تمتد فعالياته إلى 5 ديسمبر المقبل.

وقال «الجويلي» في تصريحات صحفية: إن اللقاء شهد الإعلان عن اتمام مذكرة التفاهم بين المركز القومي للسينما في القاهرة ومركز الفيلم الصربي في بلجراد، وتنظيم أسبوع الأفلام المصرية مترجمة إلى الصربية بأرشيف الفيلم اليوغوسلافى، ومشاركة الأفلام المصرية في مهرجان بلجراد الدولى في فبراير المقبل، ووأطر الإنتاج المشترك باعتبار الإسهام الإقليمى لصناعة السينما في البلدين.

وأطلع سفير مصر في بلجراد الحضور من كبار دوائر السينما في صربيا بالجهود الحالية للنهوض بتلك الصناعة في مصر، مبرزاً ما شهده شهر نوفمبر الجاري من افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون الأولى من نوعها في المنطقة العربية، وما تمت إضافته من نظم التكنولوجية المتطورة من جانب، والبدء في أنشطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة من جانب آخر. كما عرض «الجويلى» لريادة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كأول مهرجان دولى في العالم العربي تأسس عام 1976.

من جانبها، عبرت الناقدة السينمائية «دوبرافكا لاكيتش» عن تقدير المشاركين والدوائر المعنية بالسينما لدعوة المخرج «إمير كوستورتسا» لرئاسة لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة لأول مرة، معربة عن امتنانها لدعوتها لإدارة الندوة الخاصة به في المهرجان التي سيتحدث فيها عن فوزه بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان.