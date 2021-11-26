1.5 مليون وفاة في أوروبا بسبب كورونا.. والمتحور الأفريقي يزيد الهلع

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دفع متحور فيروس كورونا الجديد الذي تم رصده في جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة إلى إغلاق حدودها أمام الوافدين من ست دول في القارة السمراء، فيما تستعد هولندا وبلجيكا المجاورتان لاتخاذ قرارات يصعب على السكان قبولها أحيانا، خصوصا في هولندا، كما تم تشديد الإجراءات في فرنسا.

وتسبب وباء كوفيد-19 في وفاة أكثر من 1.5 مليون شخص في أوروبا وفق إحصاء قامت به وكالة «فرانس برس» ونشرته اليوم الجمعة استنادا إلى بيانات رسمية.

وأودى الفيروس بكياو أكثر من 5.16 ملايين شخص حول العالم منذ نهاية العام 2019. إلا ان منظمة الصحة العالمية ترى أن حصيلة الجائحة قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة إغلاق الحانات والمطاعم، حسبما ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وشهدت هولندا أعمال عنف شغب ولا سيما في روتردام ولاهاي إثر اعتماد تدابير إغلاق جزئي مع سلسلة من القيود الصحية. وتنوي الحكومة أيضا منع دخول غير الملقحين إلى اماكن محددة مثل الحانات والمطاعم.

وطلبت السلطات من السكان عدم استقبال أكثر من أربعة أشخاص في المنازل إلى جانب العمل من المنزل وحظر التظاهر في الشارع فيما تجرى مباريات كرة القدم من دون جمهور.

ورغم هذه الإجراءات في هولندا التي تضم 17 مليون نسمة، إلا إنها لا تزال تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة في اليوم.

وفي بلجيكا، أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو، أن الارتفاع في عدد الإصابات وحالات التعافي المرتبطة بكوفيد «أعلى من الاتجاهات الأكثر تشاؤما» التي حددها الخبراءالأسبوع الماضي.

في حين أعلنت بريطانيا أنها ستمنع المسافرين من ست دول إفريقية من دخول أراضيها بسبب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا رصدتها جنوب أفريقيا ويرجح أنّها أكثر عدوى من سابقاتها.

وقال وزير الصحّة البريطاني ساجد جاويد إن قرار الحظر سيشمل كل الرحلات الجوية الآتية جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة.

وقال عالم الأوبئة توليو دي أوليفيرا خلال مؤتمر صحفي عبر الانترنت برعاية وزارة الصحة جنوب الإفريقية إن المتحور «بي.1.1.529» لديه عدد «مرتفع جدا» من التحولات، مضيفا: «رصدنا قدرة كبيرة على الانتشار السريع».

وقد تجعل التحولات في الفيروس الأصلي، المتحورات أشد عدوى وصولا إلى جعلها النسخة المسيطرة مثلما حدث مع المتحورة دلتا التي كشفت أساسا في الهند.

وفي هذا الصدد، قال علماء جنوب إفريقيون أنهم عاجزون عن الجزم ان اللقاحات المتوافرة حاليا فعالة في مكافحة الشكل الجديد من الفيروس.

وجرى حتى الآن تسجيل 22 إصابة في صفوف الشباب بوجه خاص حسبما أفاد المعهد الوطني للأمراض المعدية.

كما سجلت حالات في بوتسوانا المجاورة وفي هونج كونج لدى شخص عائد من رحلة إلى جنوب إفريقيا.