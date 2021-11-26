بعد إثارته فزع العالم ..10 معلومات عن متحور «بتسوانا» الجديد

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بينما لا يزال العلماء يتحسسون طريقهم للكشف عن مزيد من البيانات المتعلقة بمتحورة جديدة لكورونا جرى رصد أول إصابة بها جنوبي القارة الأفريقية، وهرعت العديد من البلدان لاتخاذ خطوات احترازية واستباقية خشية تسلل المتحورة الجديد إلى بلدانها؛ غثر حالة من الذعر تسببت بها المتحورة الجديدة

وفي السطور التالية تستعرض «المصري اليوم»، أبرز المعلومات الواردة عن المتحور الجديد.

- جرى تشخيص أول إصابة بالمتحور الجديد في جمهورية بوتسوانا جنوبي القارة الأفريقي.

- أطلق على المتحور (B.1.1.529) اسم «بوتسوانا»، ومن المرتقب أن تمنحه الصحة العالمية إسمًا رمزيًا.

- قالت منظمة الصحة العالمية إنها تحتاج عدة أسابيع لمعرفة تأثير المتحور الجديد ومدى تفاعل اللقاحات معه.

- يحتوي على ضعف طفرات السلالة «دلتا» شديدة العدوى ما يجعله مثيرًا للقلق.

- يحتوي على 32 طفرة في بروتين سبايك المُستخدم في معظم اللقاحات لتهيئة جهاز المناعة ضد كوفيد.

- أكثرقدرة على مراوغة الخلايا المناعية.

- تم رصد رصد 77 حالة إصابة مؤكدة في جنوب أفريقيا و4 حالات في بوتسوانا وحالة واحدة في هونج وأخرى في إسرائيل.

- اقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الإفريقية.

- فرضت كل من ألمانيا وبريطانيا وسنغافورة واليابان قيودا على الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا.

- وضعت إسرائيل 7 دول جنوب القارة الإفريقية على القائمة الحمراء.

المتحورة الجديدة ثثير حالة من القلق

وورغم أن الدراسات العلمية لم تعطي معلومات كافيةعن المتحورة الجديدة؛ إذ لا يزال الوقت مبكرا لاستخلاص استنتاجات واضحة حوله، ورغم أنه جرى رصد 77 حالة إصابة مؤكدة في مقاطعة جوتنج بجنوب أفريقيا، وأربع حالات في بوتسوانا وحالة واحدة في هونج كونج (التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالسفر من جنوب أفريقيا) فقط إلا أن العديد من البلدان فرضت قيود أضافية.؛ إذ حظرت بريطانيا الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية «مؤقتاً»، اعتباراً من 26 نوفمبر الجاري، بسبب ظهور السلالة الجديدة «بي 1.1.529».

واقترحت المفوضية الأوروبية تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الإفريقية بسبب رصد متحورة جديدة لكوفيد-19 على ما أعلنت رئيستها أورسولا فون دير لايين.

وكتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة غداة قرار مماثل من لندن «ستقترح المفوضية الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء فيها، تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الإفريقية بسبب المتحورة بي.1.1.529».

وأعلنت ألمانيا أنها ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا بسبب المتحورة الجديدة لفيروس كورونا. وقال وزير الصحة الألماني المنتهية ولايته ينس سبان الجمعة إن ألمانيا ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا بسبب المتحورة الجديدة لفيروس كورونا.

وأوضح الوزير أن «هذا القرار الذي سيطبق اعتبارا من مساء الجمعة سيشمل جنوب إفريقيا»، وعلى الأرجح دول مجاورة لها، فيما سيسمح فقط للمواطنين الألمان بالعودة، مع وضعهم بالحجر الصحي مدة 14 يوما حتى لو كانوا ملقحين.

وفيمنطقة الشرق الأوسط أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أنها سجلت إصابة بالمتحورة الجديدة لكوفيد-19 المرصودة في جنوب إفريقيا والتي قد تكون أشد عدوى من سابقاتها وفقًا لعلماء، ما يعني احتمال ظهور إصابات في مناطق متاخمة لدولة الاحتلال.

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها «سجلت إصابة لدى شخص عائد من ملاوي، مشيرة إلى الاشتباه ب«حالتين أخريين لأشخاص عائدين من الخارج»، وضعا في الحجر الصحي.

كما أعلنت السلطات الإسرائيلية، عن وضع 7 دول تقع في جنوب القارة الإفريقية على القائمة الحمراء ويتوجب تجنب السفر منها وإليها، اتقاء من الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، هي: جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، وأسواتيني. علما انه لن يكون بإمكان السياح القادمين من هذه الدول دخول إسرائيل.