أرقام مفزعة فى الإصابات بفيروس كورونا فى أوروبا.. ألمانيا تتجاوز الـ 76 ألف

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سجلت ألمانيا زيادة حادة جديدة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوزت 76 ألف إصابة، وكذلك 357 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد، منذ بدء الجائحة 100 ألف وفاة.

وأعربت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل،أرقا عن قلقها من الموجة الرابعة لتفشي الوباء، وقالت إن ألمانيا في قبضة موجة رابعة "مأساوية" من فيروس كورونا.

من المنتظر أن تعتمد هولندا وبلجكيا إجراءات للحد من انتشار كورونا بأوروبا، ووفقا لوسائل إعلام محلية، من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، تقديم إغلاق المطاعم، فيما تم طلب من السكان عدم استقبال أكثر من 4 أشخاص في المنازل، والعمل عن بعد من المنزل. وحظر التظاهر في الشارع، فيما تجرى مباريات كرة القدم من دون جمهور، وتسجل هولندا أكثر من 22 ألف إصابة يومية ، على الرغم من أن عدد سكانها 17 مليون نسمة.

وفي بلجيكا، أكد رئيس الوزراء، ألكسندر دو كرو، أن الارتفاع في عدد الإصابات وحالات الشفاء أعلى من الاتجاهات الأكثر تشاؤما" التي حددها الخبراء العلميون الأسبوع الماضي، ودعا إلى اجتماع عاجل لمسؤولي مقاطعات البلاد لاتخاذ قرار بشأن فرض إجراءات جديدة.

وأكد دو كرو، أن السلطات تنوي تسريع التلقيح ولا سيما الجرعات المعزِزة التي تلقاها 1.2 مليون بلجيكي فقط حتى الآن، فيما حصل 75% من السكان على جرعة أولى.

وباتت أوروبا مجددا البؤرة العالمية للوباء، فيما خفضت المتحورة "دلتا" الشديدة العدوى فاعلية اللقاحات في منع انتقال المرض، بنسبة 40% ، على ما أفادت به منظمة الصحة العالمية.