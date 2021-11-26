العسومي يغادر إلى مدريد للمشاركة في اجتماعات البرلمان الدولي

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يتوجه عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، وذلك خلال الفترة من 26 – 30 نوفمبر 2021م.

ومن المقرر أن يلقي العسومي كلمة باسم البرلمان العربي في الموضوع الرئيسي للنقاش خلال هذه الاجتماعات، والمتعلق بدور البرلمانيين في تعزيز الديمقراطية.

وفي إطار هذه الاجتماعات، من المقرر توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي.

وعلى هامش هذه الاجتماعات، سوف يعقد رئيس البرلمان العربي مباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات من مناطق جغرافية مختلفة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البرلمان العربي وتلك البرلمانات.