تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بالطقس (التفاصيل)

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من تخفيف الملابس والانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة القادمة لتجنب نزلات البرد، وخصوًصا لكبار السن والأطفال.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء مصر، وأنه سيكون هناك شوائب عالقة في الجو اعتبارًا من غدٍ السبت.

- من السبت 27 نوفمبر إلى الثلاثاء 1 ديسمبر:

تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

بالاضافة إلى وجود شوائب عالقة نهاراً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الجمعة 26 نوفمبر إلى الأربعاء 1 ديسمبر 2021:

- الجمعة 26 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 31 درجة والصغرى 15 درجة.

- السبت 27 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 17، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 16 درجة.

- الأحد 28 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 16 درجة.

- الاثنين 29 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 16 درجة.

- الثلاثاء 30 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 15 درجة.

- الأربعاء 1 ديسمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 26 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 15 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الجمعة 26 نوفمبر إلى الأربعاء 1 ديسمبر 2021.