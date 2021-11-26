مقتل طفلة بريطانية فى ليفربول البريطانية.. والشرطة تقبض على أصدقائها

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت الشرطة البريطانية وفاة الطفلة، آفا وايت، البالغة من العمر 12 عاما، بعد تعرضها أمس، للطعن في وسط مدينة ليفربول بشمال غرب إنجلترا.

وأعلنت الشرطة القبض على 4 مراهقين يبلغ اثنان منهم 13 عاما، والآخران 14 و15 عاما، للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل.

وتعتقد الشرطة أن آفا وأصدقاءها قد دخلوا في جدال كلامي، أدى إلى الاعتداء على آفا «مما تسبب في إصابات كارثية قاتلة لها» وهرب الجناة.

وقال مساعد رئيس الشرطة جون روي: يجب أن يكون موت آفا تذكيرًا لنا جميعا بالدور الذي يجب أن يلعبه كل منا في القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وفقا لـ «الإندبندنت».