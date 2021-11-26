إصابة أربعة أشخاص في انقلاب توك توك ببني سويف

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أصيب أربعة أشخاص اليوم الجمعة، في حادث سير، اثر انقلاب توك توك، على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، امام قرية العلالمة التابعة لمركز بنى سويف .

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغاً بوقوع حادث سير امام قرية العلالمة، وعلى الفور هرعت سيارات الاسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ .

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من رضا رمضان هاشم 8 سنوات مصاب كسر في عظمه الانف، محمود سيد محمود 55 سنه اشتباه كسر مضاعف بالذراع الايمن، ساميه محمد قرنى50 سنه مصاب كدمات وسحجات بالجسم، فايزه كامل جوده 73 سنه مصابه جرح بالرأس واشتباه كسر في عظمه الترقوه وجميعهم مقيمون بمركز ناصر وتم تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.