نائب: تهمة «إزدراء الأديان» لا تتسق مع فتح باب الاجتهاد ويجب مراجعتها

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طالب النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة، بشأن الأثر التشريعي للمادة ٩٨ فقرة (و) من قانون العقوبات بالتهمة المصطلح عليها «ازدراء الأديان»، بعد ما شهدته ساحات المحاكم من الحكم بحبس العديد من الباحثين على أثر المادة، وبما لا يتسق مع المبادئ الراسخة القائمة على فتح باب الاجتهاد أمام طارقيه، كذا وحالة التماهى التي أسفرعنها تطبيق تلك المادة والتى وضعت الاجتهاد البشرى (أصاب أو أخطأ) في نفس المرتبة من التجريم مع إهانة الأديان والرموز الدينية .

وأضاف النائب في طلبه أن ما سبق ذكره لا يستقيم فالأول وهو الاجتهاد، يجب الترحيب به، فإن أصاب فيتم تقديره، وإن أخطأ فمرده النقاش والحجة، فالرأى يجابه بالرأى، لا بأن يكون سيف العقوبة السالبة للحرية مسلطٌ على رقاب الباحثين، مما يحدث حالة من الجمود غير محمود الجانب فلا عقل يجتهد ولا أخر يجتهد بالرد ،أما الثانى وهو الاهانة عن قصد جنائى فالتجريم واجب كونه اعتداءاً صريحاً على الأديان ورموزها مما يترك أثراً بالغ السوء في نفوس متبعيها .

وتابع عضو مجلس النواب: «ولما كان هذا الموضوع محل مطالبات عديدة بالتدخل التشريعى لمعالجة ما ورد من عوار وتصحيح ما انحرف من أثر تشريعى وباعتبار أن مجلس النواب هو بيت التشريع والمنوط به قياس الأثر التشريعى للقوانين وفقاً لحكم المادة 47 من اللائحة الداخلية أتوجه بطلب لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة في شأن قياس الأثر التشريعى للمادة 98 فقرة (و) والتى تنص على»يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية«وذلك لاستقصاء ما اسفرت عنه تلك المادة من أثر تشريعى أدى إلى حبس العديد من الباحثين بالتهمة المصطلح عليها»ازدراء الأديان«.

ولفت النائب إلى أن أن المادة 98 فقرة (و) التي أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادرة في 14/4/1982 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/4/1982 لم تهدف إلى ملاحقة الباحثين أو غلق باب الاجتهاد أمام طارقيه، بل قصدت تجريم استغلال الأديان مما يضر بالوحدة الوطنية وفقاً لمشروع االقانون الوارد للمجلس حينها واتجه المجلس وقتها إلى التعديل في النص الوارد حين العرض عليه بجعل العقوبة تخييرية بين الحبس والغرامة بدلاً من الجمع الوارد بمشروع القانون، ثم لاقت المادة المذكورة تعديل بالقانون رقم 147 لسنة 2006 بحذف عبارة «أو التحبيذ» وعبارة «أو السلام الاجتماعى» الواردتين في المادة اعمالاً لقياس الاثر التشريعى وقتها، ولما كانت لجان الأستطلاع والمواجهة تنضوى تحت أهدافها وفقاً لنص المادة 247 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب «الاستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التي يراد إصدارها، وذلك تأكيدًا لحق الشعب في الإدلاء بالرأى في الموضوعات العامة، وكذلك الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى في القضايا والمشاكل الدولية والعامة، فإنني التمس تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لهذا الموضوع.