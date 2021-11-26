بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة بفندق الإقامة في كينشاسا

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أدت بعثة فريق نادي بيراميدز صلاة الجمعة بفندق الإقامة في كينشاسا في إطار استعدادات الفريق لمباراة إيه إس مانياما في إطار كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي مانياما بطل الكونغو ظهر الأحد على استاد الشهداء بمدينة كينشاسا في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية. وأم أحد أفراد الجهاز الطبي بعثة النادي في الصلاة التي جرت بإحدى قاعات فندق الإقامة في كينشاسا، وأجرى البعثة مسحة كورونا لمباراة مانياما .

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي مانياما الكونغولي عصر الأحد على استاد الشهداء بمدينة كينشاسا في إطار مواجهات ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٥ ديسمبر المقبل باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة. ويؤدي بيراميدز أول تدريباته في كينشاسا في الخامسة من مساء اليوم في إطار التحضير للمباراة الهامة.