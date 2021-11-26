تحريز 18 ألف قطعة من مستلزمات المحمول مجهولة المصدر داخل محلات بـ«رمل الإسكندرية»

★ ★ ★ ★ ★

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين في الاسكندرية، برئاسة سليمان الطيب وإشراف أحمد عبدالحميد مدير الرقابة التجارية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث التموين، حملة على محلات بيع الموبايلات ومستلزماتها بمنطقة محطة الرمل، الجمعة، أسفرت عن ضبط وتحريز كميات كبيرة من مستلزمات موبايلات مجهولة المصدر.

وجاءت الحملة في إطار تشديد الرقابة على أسواق الموبايلات ومستلزماتها وحماية المواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وقال «الطيب»، أن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر وتم التحفظ على الكميات الآتية مجهولة المصدر، ولا يوجد مستندات دالة على الحيازة، شملت 10500 كفر موبايل مختلف الأنواع، و5460 سكرين موبايل مختلف الأنواع، و550 بطارية موبايل بأنواع مختلفة، و1700 شاحن موبايل بأنواع مختلفة، و310 هيدفون مختلف الأنواع، و150 شاشة موبايل مختلف الأنواع، و300 جراب سامسونج، ايفون، و13 تليفون محمول oppo، و9 تليفون محمول نوكيا Nokia 220.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات«أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.