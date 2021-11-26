وحدة حقوق الإنسان بالقليوبية تطلق المرحلة الثانية من «لا للعنف لا للتنمر» بشبين القناطر

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أعلنت محافظة القليوبية انه تم طلاق مبادرة «لا للعنف لا للتنمر» التي ينظمها مكتب حقوق الانسان بالمحافظة لتنظيم العديد من الندوات التوعوية، حيث تم تنظيم المرحلة الثانية من المبادرة بمدرسة الثانوية بنات بمدينة شبين القناطر بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم والاوقاف.

شارك في المبادرة نجلاء الفرماوى مدير مكتب حقوق الانسان ومنسق المسؤلية المجتمعية بوحدة السكان بالقليوبية واشرف محمود مدير مكتب حقوق الانسان بمديرية التربية والتعليم والشيخ محمد أبوالفتوح من إدارة الاوقاف بشبين القناطر والذي استعرض في كلمته أهمية التسامح مع النفس أولا قبل تقبل الآخرين حتى يكون هناك استقرار نفسى ووجدانى وأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في كتابه الكريم عدم السخرية من الآخرين في قوله «لايسخر قوم من قوم».

أشار ان احد اسباب العنف في مجتمعنا هي عدم وجود التسامح فيما بيننا وهذا ما اكد عليه الرسول عليه السلام في حديثه الشريف “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده«.

أضافت نجلاء الفرماوي إلى حرص محافظ القليوبية على إقامة تلك الندوات والفعاليات داخل المدارس مع انتشار ظاهرة العنف والتنمر المدرسي مشيرة إلى أهمية محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي والتى من ضمن محورها الاهتمام بالنشء والشباب.

وأشار أشرف محمود إلى اهمية احتياجنا إلى نشر روح التسامح بين الناس ورفض العنف والتحلي بالسلوكيات الايجابية التي تفيد المجتمع.

وقد قدم طلاب المدرسة مسرحية تحت عنوان «التنمر يقتل عمدا» بالاضافة إلى بعض الابتهالات الدينية واستعرضت خلالها أهمية وآليات مكافحة التنمر وذلك بطرح عدة أسئلة عن التنمر ومعناه مثل«هل تعرض أحد من الحضور لعملية تنمر واستعراض منال محمد الإخصائية الاجتماعية بمدرسة الثانوية بنات أشكال وصور التنمر سواء كان لفظيا أو بدنياً أو إلكترونيا، وكيفية مواجهته».

كما تم إجراء مناقشة مفتوحة عبر حوار مشترك منظم مع عدد كبير من الطلاب المشاركين.