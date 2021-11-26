نائبة: مركز تأهيل وادي النطرون أصبح نموذجاً لتطبيق حقوق الإنسان للسجناء

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قالت النائبة نانسي نعيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، أصبح نموذجاً لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان وترجمةً واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر مؤخراً.

وأضافت النائبة، في بيان أصدرته اليوم، عقب انتهاء زيارة وفد لجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ، لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، أن ماشهده الوفد، كشف أن قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، يخضع لعملية تطوير، ويتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والداجني والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

وأوضحت النائبة، أن مفهوم السجون في مصر الآن تغير عما كان عليه في السابق، وأصبح بالفعل لإعادة تأهيل وإدماج هذه الفئة من الخارجين عن القانون، في المجتمع مرة أخرى، وتابعت: اليوم بعد بدء أولى خطوات إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والذي سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر تتغير إستراتيجية التعامل مع هذه المنظومة؛ مختتمة: ننتظر التطوير لبقية السجون حتي يستفيد جميع النزلاء بهذا التطور.