في وقت واحد.. أحمد عز يصوّر «أخويا» و«كيرا والجن»

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حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان أحمد عز، بتصوير فيلمين في وقت واحد، فإلى جانب تصويره فيلم «كيرا والجن»، بمشاركة الفنان سيد رجب، وكريم عبدالعزيز وهند صبري، بمدينة الانتاج الاعلامي، المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم، وإخراج مروان حامد، يصور عز أيضًا مشاهد فيلم روائي قصير تحت عنوان «أخويا» مع المخرجة ساندرا نشأت، ليكون خامس الأفلام التي تجمعهما معًا بعد ملاكى إسكندرية، الرهينة، مسجون ترانزيت، المصلحة، ويشارك في بطولته صلاح عبدالله وبسنت شوقى.

يعرض لـ «عز» حاليًا فيلمه «العارف» إخراج أحمد علاء وتأليف محمد سيد بشير، بدور العرض المصرية، وكذلك يعرض عبر إحدى المنصات، ويشارك في بطولته أحمد فهمي ومحمود حجازي ومحمود حميدة ووريتا حايك، وركين سعد،وهو العمل الذي يتبنى قضية العصر الخاصة بحرب المعلومات والعقول، التي تمارس على الشعوب في الوقت الحالي، وقصته مستوحاة من قصة حقيقية.