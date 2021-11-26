دينا مشرف تودع بطولة العالم لتنس الطاولة من دور الـ32

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ودعت دينا مشرف لاعبة المنتخب المصري الأول لتنس الطاولة، منافسات بطولة العالم والمقامة بولاية هيوستون الأمريكية خلال الفترة من 23 وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، من دور الـ32.

وخسرت «مشرف» صاحبة المركز الـ36 في التصنيف العالمي، في دور الـ32 أمام الكورية «هينا هاياتا»، صاحبة الـ21 عاما، والمصنفة رقم 18 عالميا، بنتيجة 4- 1.

وكانت دينا مشرف قد تأهلت لدور الـ64 بعد فوزها على الكرواتية «ماتيجا جيجر» بنتيجة 4- 2، فيما تخطت بطلة تايلاند «جينيبا ساويتابوت» بنتيجة 4- 1 لتصعد لدور الـ32.

وكان باقي لاعبي المنتخب المصري قد ودعوا البطولة من الأدوار التمهيدية بعد خسارة كلًا من «عمر عصر وخالد عصر وأحمد صالح ويسرا أشرف حلمي وفرح عبدالعزيز.