درة تستأنف تصوير «جدران» وتبدأ التحضير لمسلسل «المشرحة»

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كسرت النجمة درة حالة الحداد والحزن التي عاشته خلال الأيام الماضية بعد رحيل جدتها، واستأنفت قبل يومين تصوير مشاهدها في فيلم «جدران» للمخرج محمد بركة، في مشاهد جمعتها بالفنانة هند عبدالحليم.

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب وتجسد خلاله شخصية ليلى بطلة الحدوتة ويشاركها البطولة كل من نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد.

وتجتمع درة أيضًا في جلسات عمل مع صناع مسلسلها الجديد «المشرحة» بمشاركة عادل كرم، كاتب العمل ومخرجه تامر نادي، المنتج صادق الصباح، والمقرر أن يعرض في يناير عبر منصة إحدى المنصات الرقمية ويتكون من 10 حلقات.