لديه 5 اطفال فعرض أحدهم للبيع على فيس بوك بحلوان

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نجحت أجهزة الامن بالقاهرة فى ضبط مسجل خطر فى حلوان ، تبين من التحريات أنه عرض أبنه للبيع على "فيس بوك" وأضافت التحريات التى قادها قسم الرعاية اللاحقة ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة ان المتهم قام بعرض طفله للبيع مقابل مبلغ مالى "بدعوى التبنى" من خلال صفحته الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .

أكدت التحريات أنه قـام بـعـرض صـورة شخصية للطفل عبر الصفحة إليها ،بتقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه "مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان "له معلومات جنائية" وعثربرفقته على طفله البالغ من العمر 5 سنوات.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة نظرا لأنه يعول ٥ أطفال ومروره بضائقة مالية فاختمرت فى ذهنه فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبنى من خلال موقع التواصل الإجتماعى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.