محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لتطوير 10 قرى

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اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة المخططات التفصيلية لعدد١٠ قرى بالوحدات المحلية التابعة لمراكز البدرشين والصف وأوسيم ومنشأة القناطر .

وأشار، بيان عن المحافظة، إلى أن القرى التي تم إعتماد المخططات التفصيلية لها هي قرى الشوبك الغربى ونزلة الشوبك التابعة لمركز ومدينة البدرشين وقرى ذات الكوم وجزاية التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر وقرى برطس وصيدا والقيراطيين التابعة لمركز ومدينة اوسيم وقرى نزلة وعليان والشوبك الشرقى والاخصاص التابعة لمركز ومدينة الصف.

ولفت إلى أن المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها يبدأ العمل بها من اليوم التالى للنشر بالجريدة الرسمية وذلك تيسيراً على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.

وأكد على أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الإلتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008 بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية مشيرا إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمرانى مستقبلا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة بما يتناسب مع خطه التنمية المستدامه ورؤية مصر ٢٠٣٠ .