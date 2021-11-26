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قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبو كبير، للمرور والتفتيش على المشتركين بقرية أبو ياسين لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات

وأضاف أن جهود اللجان أسفرت عن تحرير 20 مخالفة لشروط التعاقد، وتحرير 20 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب، كما تم حصر المتأخرات على عدد من المشتركين والتي بلغت 50000م٣ استهلاك فعلي.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني ،وسداد المتأخرات وعدم التجاوز ،وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل.

ومن جانبه أكد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سُبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة، لكونه أحد أهم محاور الإرتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنة وسليمة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.