محافظ القليوبية يناقش الإجراءات المنظمة لإنتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بنطاق المحافظة

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عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الإجراءات المنظمة لإنتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ بفتج باب الترشح في 28 نوفمبر الحالي.

ويتم إجراء الإنتخابات على 3 مراحل، بحضور أعضاء اللجنة العليا لإنتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بالقليوبية بحضور السادة السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الزراعة ومدير عام الادارة العامة لشئون التعاون الزراعي ومدير عام مديرية الاصلاح الزراعى ورئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى ومدير ادارة التعاون الزراعي بالمحافظة ومدير الشؤون القانونية ومراقب عام التنمية والتعاون لمحافظتى الجيزة والقليوبية.

وقال بيان صحفي، الجمعة، إن اللقاء تناول اللقاء مناقشة البرنامج الزمني الخاص ببدء الترشيحات، وكذا الخطة الزمنية للإنتخابات طبقاً للمدد والفترات المحددة بالقرار الوزاري رقم 319 لسنة 2021 والخاصة بإجراءات الإنتخابات لمجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية ( إئتمان – إصلاح)، حيث سيتم دعوة الجمعية العمومية لانتخابات مجالس ادارات الجمعيات بدءا يوم 20/3/2022 وتستمر حتى 11/4/2022.

من جانبه، أكد الهجان على أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة، مشيراً أن المحافظة تعمل ببالتنسيق مع الجهات الامنية لتقديم الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للفلاح من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين والتوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية وتطويع التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي مما يوفر حياة كريمة للفلاح المصري.