«البيطريين»: قرار التعليم بتوفير طبيب بيطري عند تقديم التغذية المدرسية تفعيل لدور المهنة

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أكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن قرار وزارة التربية والتعليم، الخاص بالإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم التغذية المدرسية، يعد تفعيلا لدور الأطباء البيطريين المنوط بهم على مستوى العالم، حيث أن الطبيب البيطري هو المسؤول الأول عن صحة وسلامة الغذاء من أصل حيواني، وغياب دورهم يعد اخلالا بمنظومة سلامة الغذاء.

وأعلنت لجنة سلامة الغذاء، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن إصدار وزارة التربية والتعليم، لتعليمات بشأن الإجراءات الواجب مراعاتها عند تقديم التغذية المدرسية للطلاب المستهدفين، للعام الدراسي 2022/2021، والتي من أهمها توفير طبيب بيطري في المدارس التي تقدم الوجبات المطهوة، للإشراف على استلام أصناف «الدواجن والأسماك واللحوم»، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط، والعرض على المحافظين للموافقة على تخصيص طبيب بيطري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في أماكن أستلام وتوزيع الوجبات وكذلك في أماكن تخزين وإعداد وتقديم الوجبات المطهوة، مع الالتزام بالنظافة الدورية واستخدام المطهرات وأدوات التنظيف، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم الوجبة المدرسية لتلاميذ المدارس الداخلية والمدارس الرياضية «إعدادي وثانوي».