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كشف مصدر مقرب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة موافقة الأخير على إجراء تعديلات في جهازه المعاون في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن كارتيرون لم يتحدث معه أي مسؤول من قريب أو من بعيد حتى الآن في ملف إجراء التعديلات في الجهاز المعاون ولم يجتمع معه أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة من الأساس كما تردد.

وأشار المصدر إلى أن كارتيرون ينتظر الجلسة التي سيتم عقدها غدًا السبت بينه وبين أمير مرتضى وإسماعيل يوسف أمين الصندوق لمناقشة خريطة الطريق في الفترة المقبلة.

وفاز الزمالك بالأمس على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري.

وحصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد مباراة الأمس في ظل توقف بطولة الدوري لفترة طويلة بسبب ظروف خوض منتخب مصر بطولة كأس العرب.