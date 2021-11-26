  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

موقف كارتيرون من إجراء تعديلات على جهازه مع

Print
موقف كارتيرون من إجراء تعديلات على جهازه مع الزمالك موقف كارتيرون من إجراء تعديلات على جهازه مع

كشف مصدر مقرب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن حقيقة موافقة الأخير على إجراء تعديلات في جهازه المعاون في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن كارتيرون لم يتحدث معه أي مسؤول من قريب أو من بعيد حتى الآن في ملف إجراء التعديلات في الجهاز المعاون ولم يجتمع معه أمير المشرف العام على فريق الكرة من الأساس كما تردد.

وأشار المصدر إلى أن كارتيرون ينتظر الجلسة التي سيتم عقدها غدًا السبت بينه وبين أمير مرتضى وإسماعيل يوسف أمين الصندوق لمناقشة خريطة الطريق في الفترة المقبلة.

وفاز الزمالك بالأمس على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف على المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري.

وحصل الفريق على راحة لمدة أسبوع بعد مباراة الأمس في ظل توقف بطولة الدوري لفترة طويلة بسبب ظروف خوض منتخب بطولة كأس العرب.

المصرى اليوم