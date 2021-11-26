الصندوق السيادي يوقع اتفاقية شراكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للأسر متوسطة

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شهدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، توقيع اتفاقية شراكة بين الصندوق وشركتى سيرا والقاهرة مصر التعليمية، بشأن تقديم أفضل الخدمات التعليمية بجودة تراعي المعاييرالعالمية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل في مصر.

وقع الاتفاقية أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، ومحمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة سيرا، وهيثم صبري، المديرالتنفيذي لشركة السويدي كابيتال، بحضور د. حسن القلا، رئيس مجلس ادارة شركة سيرا وم. أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدى كابيتال.

ومن المقررحسب بيان لوزارة التخطيط – اليوم الجمعة- أن تبدأ الشراكة بإطلاق مدرستين جديدتين في القرية الكونية بإجمالي استثمارات تبلغ 350 مليون جنيه، لتصبح المدرستان بمثابة حجرالأساس لشراكة مستمرة بين جميع الأطراف في إطارالتوافق الاستراتيجي لجلب تعليم عالي الجودة إلى مختلف المحافظات في جميع أنحاء مصر.

وقالت السعيد إن هذه الشراكة تعد الرابعة للصندوق في قطاع التعليم هذا العام، وتعكس أولويات الصندوق الاستثمارية واهتمامه بالاستثمارفي هذا القطاع اتساقًا مع أولويات الدولة وأهداف رؤية مصر 2030، والتي تؤكد على الاستثمارفي رأس المال البشري كعنصر أساسي في عملية التنمية الشاملة، كما أنها تحقق أربعة على الأقل من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وقال حسن القلا: «اجتمعنا لنشهد اليوم شراكة رئيسية مع الصندوق السيادي TSFE»)«) وشريكنا الدائم، السويدي كابيتال، سعيًا لتقديم تعليم عالي الجودة للطبقة الوسطى. نحن هنا جميعًا لضمان تمكين كل طالب من الحصول على أفضل تعليم في جميع أنحاء مصر، ومن الضروري قياس نتائج جهودنا من خلال العدد المتزايد من المدارس في جميع أنحاء البلاد التي تقدم أفضل الكفاءات إلى الجامعات المصرية. كما يُسعدنا أن نرى صندوق مصرالسيادي TSFE»)”) يقدم دعمه لهذه المهمة العظيمة من اجل مصر«.

وقال أحمد السويدي: «نفخربالشراكة مع شركة سيرا وصندوق مصرالسيادي ونتطلع إلى تقديم أفضل جودة تعليم ونشرها في جميع محافظات مصر وتدعم السويدي هذه الشراكة لإيمانها بأن توفير جودة تعليم عالية للطبقة المتوسطة في مصرهو أفضل محرك للتنمية في الفترة القادمة».

من جانبه، قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصرالسيادي، إن هذه الشراكة تجسد دورالصندوق في خلق شراكات مع المستثمرين ومشغلي القطاع الخاص لخلق قيمة مضافة، وتعزيزالنمو، وتكامل جهود جميع الأطراف.

اضاف سليمان: «من خلال هذه الشراكة، يحقق الصندوق السيادي رؤيته وخطته لتحويل ما كان في السابق أحد الأصول الحكومية غيرالمستغلة، القرية الكونية، إلى مركزتعليمي متكامل».

وستوفرهذه المدارس وفقا لرئيس الصندوق خدمات تعليمية عالية الجودة بأسعارمعتدلة لتخاطب القاعدة العريضة من الشعب(الطبقة المتوسطة) وفقًا لأفضل المعاييرالدولية مع التركيزعلى الإثراء والرياضة والتنمية الشخصية والتكنولوجيا، والذي يشتمل على منهج مستقبلي عالمي يتماشى مع رؤية التعليم في مصر. وبالتعاون مع شريك ذو خبرة كبيرة في هذا المجال مثل شركة سيرا، وهي أحد شركات القطاع الخاص الرائدة المدرجة في البورصة المصرية تتميز بأكثر من 29 عامًا من الخبرة في 9 محافظات وتخدم أسركثرمن 45 ألف طالب، تتحول هذه الروئ إلى حقيقة.

ويركز صندوق مصر السيادي على الاستثمار في قطاع التعليم ايماناً منه بأهمية الاستثمار في التنمية البشرية لتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، كما أنه يضع بذلك نموذجاً مستدام يحتذى به في مجال تطوير التعليم يُدر عوائد استثمارية. وبهذا النجاح، يسعى صندوق مصر السيادي لتكرار تجربته في خلق مثل هذه الشراكات على المستوى القومي في كافة المحافظات«.

وقال محمد القلا- الرئيس التنفيذي لـ سيرا، «إن هذه الشراكة هي علامة بارزة، نظراً لأن الوصول إلى تعليم عالي الجودة والاستفادة منه للطبقة المتوسطة في مواقع رئيسية مختلفة في جميع أنحاء مصر هي واحدة من أكبر التحديات في التعليم، سوف تتيح هذه الشراكة القدرة على تقديم جميع الخدمات التعليمية المطلوبة بأفضل جودة ممكنة في جميع أنحاء مصر. نحن سعداء بشراكتنا مع الصندوق السيادي المصريTSFE») «)، ونعتبرها نقطة انطلاق رئيسية لضمان انتشار أوسع للتعليم عالي الجودة في مصر».

وأضاف المهندس هيثم صبري، المدير التنفيذي للسويدي كابيتال، «يسعدنا ويشرفنا أن نتشارك مع صندوق مصر السيادي وسيرا في إطلاق منصة من المدارس الدولية ذات التعليم عالي الجودة والتي ستمتد في جميع أنحاء مصر. آملين أن توفر المنصة فرصًا متكافئة للطلاب المصريين بمستوى وجودة التعليم الذي يستحقونه. شركاء بحجم وقوة صندوق مصر السيادي وسيرا ستمكننا من تحقيق الهدف المرجو بكفاءة وسرعة.»

يُشارإلى أن المدرستين المقرر إنشاؤهما هما فيوتشرزتك(Futures Tech) وتُعد واحدة من أفضل مدارس سيرا للغات في مصر، ومدرسة ريجينت البريطانية(Regent British School)- وهي إحدى المدارس التي أثبتت نجاحها الهائل في التعليم بالمنهج البريطاني، ومن المتوقع أن تبدأ الدراسة في المدرستين بحلول سبتمبر 2023 حيث تتوافق أهداف مؤسسات الشراكة في توفير تعليم عالي الجودة وميسور التكلفة لجميع شرائح ومحافظات الدولة.