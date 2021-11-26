«خطة النواب» تناقش الإذن لوزير المالية بضمان الشركة «القابضة للصناعات المعدنية»

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تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعين الأحد المقبل، أولهما في الثالثة عصرًا عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك مع مكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.

كما تعقد اللجنة اجتماع آخر، في الرابعة عصرًا، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك بالإشتراك مع مكاتب لجان الصناعة والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.