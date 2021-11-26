«أسوأ متغير».. الصحة العالمية تجتمع لتقييم خطورة متحور كورونا الأفريقي

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن اجتماع لتقييم خطورة سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا، والتي يخشى أن تكون أسوأ متغير، وسيقرر الاجتماع ما إذا كان ينبغي تحديد المتغيرعلى أنه «مصدر قلق»، كما سيقرر ما إذا كانت المنظمة ستعطي المتغير اسما جديدا، وإذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن يكون اسمه «نو».

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلالات كورونا، لا نعرف الكثير عن هذا المتغير حتى وما نعرفه هو أن به عددا كبيرا من الطفرات والقلق هو أنه عندما يكون لديك الكثير من الطفرات، يمكن أن يكون لها تأثير على كيفية تصرف الفيروس.

وتحمل السلالة الجديدة ضعف عدد التحورات في السلالة «دلتا»، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى، حسبما نقلت «الجارديان».

وقال علماء من جنوب إفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من الفيروس المسبب لمرض كورونا في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياته المحتملة، مؤكدين أمس الأول، أن هذه السلالة تحتوي على «مجموعة غير عادية للغاية» من التحورات، والتي تثير القلق لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال، كما عُثر على السلالة الجديدة في بتسوانا وهونج كونج.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا «أنقذت حياة نحو 470 ألف شخص من الفئة العمرية 60 عاما وأكثر في 33 دولة من المنطقة الأوروبية، وأوضحت دراسة للمكتب الأوروبي الإقليمي للمنظمة أن اللقاحات أتاحت إنقاذ حياة مئات الآلاف في الدول الـ23 للاتحاد الأوروبي وكذلك وسويسرا وأوكرانيا .

ولم تشمل الدراسة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما والذين يعتبر أنهم منقذون جراء التأثير غير المباشر من اللقاحات أو الحد من حالات انتقال الفيروس.

وقال مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوجي، أسفر كورونا عن أعداد ضخمة من المتوفين في المنطقة، لكن عندما كانت هناك اللقاحات كأداة لردع هذه الجائحة لكان عدد المتوفين أكبر بكثير، وفقا لـ «تاس».