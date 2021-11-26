عضو البيطريين: القطاع البيطري يحتاج تعيين 15 ألف عضو بالتزامن مع «حياة كريمة»

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قال الدكتور محمد عفيفي سيف، مقرر لجنة المقترحات والشكاوى، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، وعضو مجلس النقابة، إن استهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تطوير الريف المصري، وكافة منشأته، جاءت بمثابة طوق نجاة للوحدات البيطرية، والمقدر عددها بأكثر من 1790 وحدة بيطرية، بجميع المحافظات، بعد معاناتها لعقود طويلة من الإهمال وعدم التطوير، منذ إنشائها في خمسينات وستينات القرن الماضي، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى غلق وإزالة عددا منها، واستمرار عمل بعضها رغم عدم صلاحيتها وخطورتها على من يتواجد فيها.

وأوضح سيف، أن السنوات الأخيرة شهدت محاولات حثيثة على استحياء لتطوير ورفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، في ظل ضعف الموازنات وعدم التصريح ببناء جديد أو تأثيث في ظل سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، رغم أن نحو أن حوالى ٨٠% من الثروة الحيوانية والداجنة، ملك المربي الصغير الذي يقطن القرى بالوادي والدلتا، وهو الأمر الذي يؤكد أن تطوير الوحدات البيطرية ينعكس بشكل مباشر على تقديم خدمة بيطرية سليمة متميزة، للثروة الحيوانية والداجنة في مصر، سواء في مجال الوقاية من الأوبئة أو تقديم الرعاية الطبية والتحسين الوراثي وخدمات التناسليات والتلقيح الاصطناعي بما ينعكس على اكتفاء ذاتي من البروتين ذو الأصل الحيواني وينعكس أيضا على الاقتصاد والدخل القومي ودخل الفرد .

وأضاف: «وفى إطار مبادرة حياة كريمة تنبهت القيادة السياسية لضرورة أن يشمل التطوير القطاعات الخدمية بالقرى ومن ضمنها الوحدات البيطرية سواء بإنشاء وحدات جديدة أو تطوير وإعادة بناء وحدات موجودة أو إنشاء مجمعات زراعية يتكون الدور الأرضي فيها من وحدة بيطرية متميزة والدور العلوى لدور إرشاد زراعي لتنمية الوعى الزراعي عند المواطن، وتحذر النقابة بدورها من إنشاء وتطوير وحدات بيطرية وتُصبح مباني «مهجورة» نتيجة معاناة القطاع البيطري الحكومي من عجز شديد جدا في الكادر البشرى منذ سنوات، لتوقف التعيين الحكومي منذ عام ١٩٩٤، واستمرار معدلات الإحالة للمعاش والوفيات بلا انقطاع، وخسارة لتلك الخبرات وإمكانية الاستفادة منهم للأجيال الأحدث».

وأكد عضو مجلس النقابة، أن القطاع البيطري يحتاج إلى 8 آلاف طبيب بيطري لسد عجز الوضع القائم قبل مبادرة «حياة كريمة»، إلا أنه بالتزامن مع إنشاء وحدات جديدة بالقرى يصل العجز إلى ١٢ ألف طبيب بيطري، وفى إطار أشمل يتعلق بتنمية وتطوير الريف والمواطن يكون الحل الوحيد هو تطبيق التخصصية في تقديم الخدمة البيطرية، وليس الاعتماد على طبيب الكشكول أو الممارس العام، وبالتالي تبرز أهمية أن يكون الكادر البشرى متخصصا بتلك الوحدات المطورة ضمن مبادرة حياة كريمة«، ووجود ما لا يقل عن ٥ أطباء بيطريين لكل وحدة جديدة.

وتابع: «بحسبة بسيطة في ظل استهداف ١٥٠٠ قرية كمرحلة أولى يكون مطلوب تعيين ٧٥٠٠ طبيب بيطري متخصص في قرى حياة كريمة يضاف إليهم العجز العددي السابق ذكره في الكيانات القديمة ( مديريات وادارات ووحدات ) تظهر ضرورة تعيين ما لا يقل عن ١٥ ألف طبيب بيطري كمرحلة أولى، وهو ليس مطلب فئوي أو نقابي أو مهني ولكنه ضرورة وطنية في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة وتصل تنمية الريف المصري وتنمية الانسان وكذلك تحقق المستهدف للدولة من تنمية الثروة الحيوانية وزيادة أعدادها لتوفير الأمن الغذائي وزيادة الدخل القومي ودخل الفرد وتحقيق اكتفاء ذاتي من البروتين ذو الأصل الحيواني.

واستطرد: «لهذا نؤكد للقيادة السياسية وللحكومة المصرية والبرلمان المصري أننا حين نطالب بتعيين الاطباء البيطريين ليس نطلب ذلك كمطلب فئوي وليس تكديس لإعداد لا احتياج لها خاصة اننا مهنة لا يمكن تعويض العجز فيها بنقل أو انتداب موظفين بمؤهلات مختلفة لحل ذلك العجز ولكن مطلبنا بتعيين اطباء بيطريين هو ضرورة قومية وطنية لدعم مبادرات الدولة في الجمهورية الجديدة».