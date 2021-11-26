ضبط 6.5 طن مكرونة مجهولة المصدر في حملة تموينية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وترأس محمد الألفي مدير إدارة تموين ههيا، بمشاركة المفتشين بالإدارة حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط سيارة جامبو قادمة من القاهرة متجهة إلى قرية الحلوات، محملة بعدد 650 شيكارة مكرونة مجهولة المصدر، زنة الشيكارة الواحدة 10 كيلو جرامات، بإجمالي كمية مقدارها 6 أطنان ونصف.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11556 لسنة 2021 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك.