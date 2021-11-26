بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.. بريطانيا تمنع دخول المسافرين من 6 دول إفريقية

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أعربت السلطات الصحية البريطانية عن القلق الشديد إزاء سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب إفريقيا، مرجحة أن تكون اللقاحات أقل فعالية ضدها.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية، إن السلالة تحتوى على ما يسمى «بروتين سبايك» وهو مختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صممت لقاحات «كوفيد-19» لمقاومته.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، هناك عددا كبيرا من الطفرات، وربما ضعف عدد الطفرات التي رأيناها في متغير دلتا، وتابع: هذا من شأنه أن يشير إلى أنه قد يكون أكثر انتقالا وأن اللقاحات التي تتوفر لدينا حاليا قد تكون أقل فعالية.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إنه لم يتم اكتشاف أي حالات لهذه السلالة في بريطانيا وإن علماءها على تواصل مع زملائهم في جنوب إفريقيا للإطلاع على بياناتهم، وفقا لـ «رويترز».

وأعلنت بريطانيا، أنها ستمنع المسافرين من 6 دول إفريقية من دخول أراضيها بسبب النسخة المتحورة الجديدة، وذلك كإجراء احترازي، وفقا لما ذكره وزير الصحة، الذي شدد أنه سيتعين على البريطانيين العائدين منها الخضوع للحجر الصحي.

وأوضح جاويد أن قرار الحظر سيشمل كل الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا.