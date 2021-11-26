بعد مشاركته بحفل طريق الكباش.. السفير الكوري يعين نفسه سفيرًا فخريًا للثقافة المصرية ببلاده

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قال سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، هونج جين ووك، إنه قرر تعيين نفسه سفيرا فخريا للثقافة المصرية في كوريا، بعد مشاركته في حفل افتتاح طريق«الكباش»، مضيفا: «سأشجع المزيد والمزيد من الكوريين على القدوم إلى مصر وتذوق كل مزايا الأرض والثقافة والشعب، وستؤدي بالتأكيد إلى علاقات أقوى بكثير بين مصر وكوريا من خلال تعزيز التفاهم بين الناس».

وأضاف: «كنت واحدًا فقط من بين عشرات السفراء الأجانب الذين تمت دعوتهم لإعادة الافتتاح التاريخي لشارع أبوالهول القديم الذي يبلغ طوله 2.7 كيلومترًا في الأقصر، لكننى أعجبت باللحظات التاريخية».

وتابع: «على الرغم من الوباء، إلا أنني بذلت قصارى جهدي للسفر قدر الإمكان في هذا البلد الرائع، بدءًا من الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والجونة وصولاً إلى أسوان وأبوسمبل. ما كان قادرًا على اكتشافه لم يكن فقط التراث الثقافي المعروف بالفعل ولكن أيضًا الجمال الطبيعي للأرض والأهم من ذلك حسن الضيافة من شعبها».

وأعرب السفير عن امتنانه للشعب المصري على اهتماماته المتزايدة باستمرار بالموسيقى والأفلام والدراما الكورية، التي حققت نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مصر.