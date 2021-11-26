إزالة 145 حالة تعدي ضمن المرحلة الثالثة للموجة 18 بالشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ ١٨، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة ١٤٥ حالة تعدٍ على مساحة ٢٤ ألفا و٤٦٢ متر مباني بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة ١٤٥ حالة تعدٍ على مساحة ٢٤ ألفا و٤٦٢ متر مباني، بمراكز «ههيا، كفر صقر، أولاد صقر، منيا القمح، الإبراهيمية، بلبيس»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.