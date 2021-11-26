«تصحيح المفاهيم ونظرة المجتمع لعمال النظافة» في ندوة بالمنيا

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أطلقت الهيئة الإنجيلية بالمنيا مبادرة تحت عنوان «إيدى في إيدك بلدنا هتبقى أفضل»، شملت المبادرة عقد ندوة لتصحيح المفاهيم ونظرة المجتمع عن دور عمال النظافة، والذين يمثلون حجر الأساس، لإظهار بلدنا الحبيب بالمظهر اللائق بها، كعروس لصعيد مصر من خلال جهودهم المبذولة في نظافة شوارع المدينة، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة ،وكذلك قافلة طبية للعيون للكشف على عمال النظافة .

تناولت الندوة الحديث عن اهتمام الأديان السماوية بالعمل، والتأكيد على إتقانه، وأداء كل أفراد المجتمع دوره في محل عمله بما يحقق نهضة بلدنا الحبيب مصر، والتأسيس للجمهورية الجديدة التي وضع لبنتها الأولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال العمل كفريق واحد ونسيج وطني لتحقيق نهضة بلدنا الحبيب مصر .

وجه الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا، الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية، وما يقوم به من جهود لبناء الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري من خلال تغيير شكل الحياة بالريف المصري ،كما وجه الشكر للمحافظ على ما يقوم به من جهود ومتابعات على مدار اليوم، لحمايتك تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع .

كما وجه «رئيس مركز المنيا» رسالة شكر وتقدير لعمال النظافة لتقدير الدور الذي يقومون به في خدمة بلدنا الحبيب مصر،والمحافظة على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا ،وأضاف المحاضرون من المنصة الكريمة من رجال الدين الاسلامى والمسيحي لتعريف الحضور بالاهتمام الكبير للأديان بأهمية العمل والعامل وما يقوم به من جهود للارتقاء بالوطن .

حاضر في اللقاء الدكتور احمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية بالأزهر الشريف .، والشيخ ناصر صادق، مدير اول وحدات مقرات التدريب بالهيئة الإنجيلية .، والقس عصام عطية رئيس مجمع المنيا الإنجيلي.