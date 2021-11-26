«المعلمين»: ولي أمر يتعدى بالضرب على مدير مدرسة بقنا والنقابة تتابع البلاغ

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أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبدالله، الأمين العام، عن تلقيها شكوى من رمضان محمد عباس، مدير مدرسة الحبيلات الغربية الابتدائية، التابعة لقرية الحبيلات، بمركز أبوتشت، في محافظة قنا، بتعدي ولي أمر وشقيقه، بالضرب والسب، على مدير مدرسة أثناء طابور الصباح، وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز أبوتشت.

وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اللجنة النقابية بأبوتشت، برئاسة رفعت عبدالحفيظ محمد، بمرافقة مدير المدرسة، وأن يتولى محامى اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولى الأمر، والحفاظ على حقه القانوني والأدبي.

وتبين أن ولي الأمر وشقيقه، دخلا المدرسة بالقوة، وحاولا التعدي على تلاميذ بالمدرسة، بناءا على شكوى ابنته بوجود مشاجرة معهم، وأثناء محاولة مدير المدرسة التدخل لحل المشكلة، تعدى عليه ولي الأمر، وشقيقه بالسب والقذف والضرب.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.