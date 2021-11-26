مغربية تحرر محضرا ضد طليقها بالدقهلية: «أخذ 37 ألف دولار لشراء شقة للزوجية ولم يرد المبلغ»

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حررت سيدة مغربية وتحمل الجنسية الكندية محضرا بمركز شرطة منية النصر في محافظة الدقهلية، اليوم، تتهم فيه طليقها بالاستيلاء منها على مبلغ ٣٧ ألف دولار أمريكي قبل طلاقها منذ عام لشراء شقة للزوجية ولكنها رفعت دعوى للطلاق وتطلقت منه، ولم يرد يحضر الشقة ولم يرد المبلغ.

تلقى مدير أمن الدقهلية اخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر بورود بلاغ من سيدة تدعى سميه مفداوي ٦٠ عاما ربة منزل مغربية وتحمل الجنسية الكندية ومقيمه بمدينة نصر في محافظة القاهرة، تتهم فيها طليقها «إبراهيم. م. إ» 59 سنة، عامل عادى ومقيم كفر ابو ذكرى التابعة لدائرة المركز بالاستيلاء منها مبلغ مالى حوالى ٣٧ الف دولار أمريكي .

وأكدت السيدة في بلاغها أنطليقها أخذ منها المبلغ أثناء زواجهما منذ عام بغرض شراء شقة للزوجية ولكنه لم يقم بشراء الشقة ورفض رد المبلغ وأنها رفعت دعوى طلاق ضده وحصلت على الطلاق، ثم حضرت للمركز لتحرير محضر بقيامه بالإستيلاء على المبلغ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده .

تحر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.