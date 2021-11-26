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تنطلق منافسات كأس العرب 2021 بقطر في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

وأقيمت كأس العرب في 9 نسخ سابقة قبل أن تحتضن قطر النسخة العاشرة.

وتحتضن قطر نسخة كأس العرب للمرة الثانية في تاريخها حيث سبق وأن نظمت نسخة 1988 التي تُوج المنتخب السعودي بلقبها.

وعادلت قطر رقم كل من السعودية والكويت من حيث الأكثر استضافة لكأس العرب باحتضانها النسخة المقبلة، حيث سبق وأن نظمت المملكة العربية السعودية البطولة في مرتين أيضاً بنسختي 1985 و2012، في حين احتضنت الكويت نسختي 1964 و2002

وحظيت 4 دول أخرى باستضافة كأس العرب مرة وحيدة وهي لبنان في أول نسخة عام 1963 والعراق في 1966 الأردن في 1988 وسوريا في 1992.