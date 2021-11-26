كأس العرب .. الأردن تحمل رقمًا قياسيًا فريدًا قبل انطلاق نسخة قطر 2021

★ ★ ★ ★ ★

تنطلق منافسات النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021 بقطر في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا عربياً.

المنتخب الأردني يخوض منافسات كأس العرب 2021 بقطر وهو يغرد برقم قياسي فريد من بين جميع المنتخبات العربية.

ويُعد المنتخب الأردني هو صاحب الرقم القياسي من حيث عدد المشاركات في كأس العرب، حيث يخوض المشاركة التاسعة كأكثر منتخب خاض منافسات العرس العربي.

وتواجد منتخب النشامى في 8 نسخ سابقة هي 1963 و1964 و1966 و1988 و1992 و1998 و2002 و2012، ولم يغب عن المشاركة العربية سوى في نسخة 1985.

ويعتبر المنتخبان السوري واللبناني هما ثانٍ المنتخبات الأكثر مشاركة، حيث يخوض كل منهما المشاركة رقم 8 في نسخة قطر 2021.

بقى أن نذكر أن منتخب مصر سيُدون مشاركته رقم 5 في نسخة قطر 2021، حيث شارك من قبل في نسخ 1988 و1992 و1998 و2012.