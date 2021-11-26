عالم بالأوقاف يعطي روشتة علاج القلب المنحرف

★ ★ ★ ★ ★

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف سابقا، أن القلوب تُولد سليمة حتى يصاب بعضها بالعطب والمرض الذي يؤدي بالشخص إلى الانحراف عن الطريق السليم، مضيفا أن هناك أفات كثيرة تصيب القلب السليم.

واستشهد طايع، خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، بحديث للرسول محمد صلى الله عليه وسلم «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»، لافتا إلى أن القلب هو من يعطي الأمر لسائر جوارح الجسد «لا يمكن أبدا أن تتحرك القدم بالبطش إلى شيء منكر إلا بعد أمر من القلب.. وكهذا باقي الجوارح».

وتابع أن القلب هو وعاء محل نظر الله، مشيرا إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم».

وأعطى رئيس قطاع الشئون الدينية سابقا، نصائح لصلاح القلب وعلاجه من الانحراف، مشددا على ضرورة غلق كل الأشياء التي تصل بالشخص إلى سواد القلب، معظمها آفات تخرج من اللسان.

وحذر من الصمت عن بعض الأشياء التي تؤدي إلى فساد القلب، موضحا أن الصمت أحيانا يكون بالتدبير والتخطيط والتآمر لأمور شيطانية، ناصحا باستغلال الصمت في التأمل بآلاء الله ونعمه وذكره سبحانه وتعالى.