ثقافة المنيا تقدم يوم ثقافي فني لطلاب مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات أبوقرقاص

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نظم قصر ثقافة أبوقرقاص، جنوب المنيا، يوم ثقافي فني، لطلاب مدرسة قاسم أمين الثانوية للبنات، بمدينة أبوقرقاص، تضمن محاضرة بعنوان «التعاون» حاضرها الشاعر جابر الزهيرى، رئيس نادي الأدب بابوقرقاص، وقال أن التعاون من الصفات الحميدة التي يتحلى بها الإنسان، كما أنه جزء من بناء المجتمع، فلولا تعاون الأفراد على العمل لأخفقت عمارة الأرض التي استخلف فيها الإنسان ليطورها ويؤسسها، فقد حث الدين الإسلامى على التعاون، حيث أن الاجتماع الإنساني ضروري، فإن كان مبني على العدوان لأصبح المجتمع منهارا، فالإنسان بطبيعته الفطرية يحب أن يساعده الآخرون، كما أنه في بعض الأحيان لا يستطيع الوصول إلى حصيلة عمله لوحده.

كما تضمن اليوم، فقرة اكتشاف مواهب للفنان أسامة طه، ثم تفقدوا نادي تكنولوجيا المعلومات، وقامت المدربة إخلاص طه بعمل محاضرة بعنوان«مخاطر الانترنت»، وكيفية التعامل مع شبكات التواصل الإجتماعى والاستفادة منها في حياتنا، ثم قاموا بالإطلاع على كتب وقصص في المكتبة العامة وفى ختام الزيارة تفقدوا معرض الكتب الذي يتضمن العديد من الكتب إصدارات الهيئة.

ياتي اللقاء تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل .