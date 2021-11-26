كأس العرب .. سجل المُتوجين باللقب «العراق بالرقم القياسي»

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تترقب جماهير الكرة العربية انطلاق نسخة جديدة من كاس العرب 2021 بعد غياب دام 9 سنوات، باحتضان قطر البطولة في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.

وأقيمت بطولة كأس العرب للمنتخبات في 9 نسخ سابقة قبل احتضان قطر النسخة العاشرة.

ونستعرض في هذا التقرير سجل المنتخبات المُتوجة بلقب كأس العرب.

المنتخب التونسي هو أول من قص شريط التتويجات في نسخة 1963 التي استضافتها لبنان وحل المنتخب السوري في المركز الثاني.

المنتخب العراقي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس العرب حيث سيطر بالطول والعرض على الكأس في 4 نسخ متتالية أعوام 1964 بالكويت و 1966 بملعبه و 1985 بالمملكة العربية السعودية و 1988 بالأردن.

المنتخب المصري تُوج باللقب في مرة وحيدة كانت في 1992 بسوريا حينما تفوق في المباراة النهائية على حساب السعودية بنتيجة 3/2.

ويعد المنتخب السعودي في المركز الثاني من حيث الأكثر تتويجًا باللقب بعد نظيره العراقي برصيد لقبين في 1988 بقطر و 2002 بالكويت.

المنتخب المغربي هو حامل لقب أخر نسخة اقيمت لكأس العرب في 2012 بالسعودية بعد انتصاره على المنتخب الليبي بنتيحجة 3/1 بعد وقت إضافي.