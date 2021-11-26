تجديدات الحبس في أسبوع) ..نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم بسبب الميراث

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(تجديدات الحبس فى أسبوع) قرارات بشأن نجل حازم أبوإسماعيل والمتهمين بقتل خالهم

جددت المحكمة حبس عدد من المتهمين فى قضايا إرهاب وجنائى وأصدرت بشأنهم قرارات ،جددت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، تجديد حبس البراء نجل حازم صلاح أبوإسماعيل، وآخر 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر الأخبار الكاذبة.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس. صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس. كانت النيابة وجّهت للمتهمين في القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، كما وجّهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم السبت، حبس 3 أشقاء 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل خالهم بمنطقة عزبة زين بمدينة حلوان، بسبب الخلاف على الميراث.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة حلوان إخطارا من مستشفى حلوان العام، باستقبال «عيد. س» 51 سنة، وبه عدة إصابات وتبين أنه وصل إلى المستشفى متوفيا.

وأفادت التحريات بوقوع مشاجرة بين المجنى عليه وأبناء شقيقته، قام أحدهم بالتعدى على خاله بقطعة حديدية على رأسه أودت بحياته في الحال، بسبب خلافات على الميراث.

وتبين من المعاينة أن المتهمين تعدوا على خالهم باستخدام ماسورة حديدية أعلى رأسه، ألقى القبض على المتهمين وأحيلوا للنيابة التي أمرت بحبسهم والتجديد في الأوقات المحددة.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس بالشرقية تجديد حبس 3 أشخاص من العناصر الإجرامية ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وتصدير والإتجار بعقار الكبتاجون المخدر، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة ومبالغ مالية.كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد وردت إليها معلومات عن تكوين تشكيل عصابي من 3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الشرقية، تخصصوا في تصنيع وتصدير والإتجار بعقار الكبتاجون المخدر.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس متهمين بإدارة مركز مساج بدون ترخيص بالدقي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.كانت معلومات وردت لرجال المباحث بإدارة عدد من الأشخاص لمركز مساج بدون ترخيص في الدقي، وتم إعداد حملة أمنية ومداهمة المركز، وتبين أنه بدون ترخيص، وتم التحفظ على عدد من العاملين به من الفتيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق