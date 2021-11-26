مصرع عامل وإصابة 3 أشخاص آخرين في حادثتي سير بطرق المنيا

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لقي عامل مصرعه، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، في حادثتي سير بطرق المنيا .

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع عامل، واصابة 3 آخرين في حادثتي تصادم منفصلتين بطرق المحافظة، بينها تصادم سيارة رقم 1675 ن س د، ملاكي، بتروسيكل بدون لوحات، بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية التوفيقية بمركز سمالوط، شمال المنيا، تسبب الحادث عامل، واصابة .

والحادث الثاني، بانقلاب دراجة بخارية، أمام نادي المنيا الرياضي، بمدينة المنيا. تسبب الحادث موظفين اثنين .

تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام، لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعتين .