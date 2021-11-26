ضبط موظف وحدة محلية بتهمة إستغلال منصبه لمخالفة القانون بالقليوبية

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظف بأحد المجالس المحلية بتهمة إستغلال وظيفته، والتواطؤ مع صاحب محل لتمكينه من الحصول على ترخيص لإقامة محل تجارى على أرض أملاك دولة بالقليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بأحد المجالس المحلية بالقليوبية، له معلومات جنائية، بإستغلال موقعه الوظيفى بالتواطؤ مع صاحب محل لتجارة الألوميتال، مقيم بالقليوبية وتمكينه من إستصدار ترخيص لإقامة محل تجارى خاص به على أراضى أملاك الدولة بدون وجه حق.

وأكدت التحريات قام الأول بإجراء المعاينة للأرض وأثبت أنها ليست من ضمن أملاك الدولة «على غير الحقيقة» لكونها مملوكة لإحدى الجهات الحكومية، مما مكن المتهم الثانى من التعدى على أراضى الدولة والإضرارا بالمال العام بما قيمته 2 مليون جنيه والتى تمثل قيمة الأرض والمخالفات المستحقة عليها والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.